المملكة تبحثُ فرص التعاون مع كبرى شركات الفضاء الأمريكية

الرياض(صدى):

عقدت المملكة العربية السعودية عدداً من اللقاءات الثنائية مع شركات الفضاء الأمريكية في واشنطن اليوم، ممثلة بالهيئة السعودية للفضاء، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث خلال اللقاءات الثنائية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030،كما بحث سبل تعزيز الابتكار والمشاريع الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها في قطاع الفضاء.

والتقى معاليه بكلٍّ من: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن جيمس دي تايكليت، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فوييجر سبيس ديلان تايلور، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينج ليان جي كاريت.

وشهدت هذه اللقاءات حضور معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي،ومعالي الرئيس التنفيذي المكلَّف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي .