الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

١- مُحلل أعمال:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية).

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.

– القدرة على ترتيب الأولويات.

– القدرة على الابتكار وتحسين بيئة العمل.

– القدرة على معالجة المشاكل.

2- مُحلل أداء:

درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، الاقتصاد أو في علوم الإحصاء أو الأداء).

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.

– القدرة على ترتيب الأولويات.

– القدرة على الابتكار وتحسين بيئة العمل.

– القدرة على معالجة المشاكل.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع

1- مُحلل أعمال:

هنا

2- مُحلل أداء:

هنا