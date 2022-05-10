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الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
١- مُحلل أعمال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية).
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.
– القدرة على ترتيب الأولويات.
– القدرة على الابتكار وتحسين بيئة العمل.
– القدرة على معالجة المشاكل.

2- مُحلل أداء:
درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، الاقتصاد أو في علوم الإحصاء أو الأداء).
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.
– القدرة على ترتيب الأولويات.
– القدرة على الابتكار وتحسين بيئة العمل.
– القدرة على معالجة المشاكل.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع

1- مُحلل أعمال:
هنا

2- مُحلل أداء:
هنا

 

 


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