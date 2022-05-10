شركة العرض المتقن توفر عدة وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة مدن بالمملكة (الرياض، القنفذة، بيشة، نجران، جازان، عسير)، وذلك عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- فني كاميرات:

– مكان العمل (الباحة، القنفذة، بيشة، نجران، جازان، عسير).

– أن يكون المؤهل العلمي دبلوم أو بكالوريوس.

– أن يكون التخصص العلمي في مجال الحاسب الالي و الدعم الفني.

– لا يشترط خبرة لكن الأفضلية لمن يوجد لديه خبرة.

– تركيب كاميرات CCTV and IP Cam.

– تركيب أجهزة البصمة.

– تركيب أنظمة الحماية ضد السرقة والحريق.

2- أخصائي التوظيف:

– مكان العمل (الرياض).

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب لافتة إلى طريقة التقديم من خلال المواقع

1- فني كاميرات:

هنا

2- أخصائي التوظيف:

هنا