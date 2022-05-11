إيلون ماسك: حظر ترامب على تويتر خطأ «غبي»

واشنطن(صدى):

صرح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بأنه سيلغي الحظر الذي فرضه تويتر على حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

واعتبر ماسك أن قرار حظر ترامب عزز وجهات نظره بين الناس في اليمين السياسي، واصفا الحظر بأنه ”خطأ أخلاقي وغبي تماما“.

وأضاف: أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر دونالد ترامب، أعتقد أن هذا كان خطأ، سأقوم بإلغاء الحظر الدائم. سأقول إنني لا أملك تويتر بعد، لذا فهذا ليس شيئًا سيحدث بالتأكيد، لأن ماذا لو لم يكن لدي تويتر، لكن رأيي، وجاك دورسي، أريد أن أكون واضحًا، أشارك هذا الرأي، هو أنه لا ينبغي أن يكون لدينا الحظر.

يذكر أن إيلون ماسك أبرم مؤخرا صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، معتبرا نفسه ”مطلق حرية التعبير“.