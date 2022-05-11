امرأة تقتل عشيقها بعد علاقة غير شرعية استمرت 8 سنوات

القاهرة(صدى):

بعد علاقة غير شرعية استمرت 8 سنوات، أقدمت امرأة على قتل عشيقها في مصر، بمساعدة زوجها، وذلك بعدما هددها بفضح أمرها.

وكانت الجانية قد تزوجت قبل 3 سنوات، فيما بقيت علاقتها بالعشيق قائمة، وقبل أيام قليلة من وفاته طلبت قطع علاقتهما خشية الفضيحة لكنه رفض طلبها وهددها بفضح أمرها لدى زوجها المخدوع.

وأقنعت الجانية زوجها المخدوع بأنها تعرضت للمعاكسة من قبل المجني عليه وأنه طلب منها إقامة علاقة غير شرعية معها ويطاردها بشكل مستمر، ليقرر الزوج الانتقام.

وطلب الزوج من زوجته أن تستدرج العشيق، ثم تمكن بمساعدتها من خنق العشيق وقطع عضوه الذكري.

وألقت الشرطة القبض على العشيقة وزوجها وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة لكن الزوج اكتشف خيانة زوجته له على مدار 3 سنوات.