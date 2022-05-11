مروة راتب تخضع لعملية تجميل جديدة: سأصبح أشد النساء فتنة!

دمشق(صدى):

أعلنت الفنانة السورية مروة راتب، عن إجراء عملية تجميل جديدة، وهي عملية نحت بالجسد، مشيرة إلى أنها ستصبح أشد نساء العالم فتنة.

وأثارت مروة راتب الجدل بعد إعلانها إجراء عملية جديدة، بقولها: اليوم، الموعد المنتظر، اليوم سأسوي عملية تحديد في الجسد، وفي الوقت الأخير صار شكل جسمي أوفر من ناحية الخصر، واليوم سأجري عملية لتحديد شكل الجسد أكثر ليصير الشكل أنعم.

وقالت مروة إن الجمهور يحب شكل جسدها، حتى لقبوها بـ ”كيم كاردشيان“ العرب، لكنها اكتشفت في الفترة الأخيرة بأن خصرها أصبح أكبر لذلك قررت إجراء عملية جديدة.