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بندر الرزيحان: الهلال كبير آسيا والنصر في موقف مأساوي

بندر الرزيحان: الهلال كبير آسيا والنصر في موقف مأساوي
ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان أن الهلال كبير آسيا وأن عميد الأندية هو نادي الاتحاد، مشيرًا لوقوع النصر في موقف مأساوي بين الناديين.

وقال “بندر” في حديثه: “النصر في وضع مأساوي وقع بين الهلال والاتحاد، فالهلال كبير آسيا والاتحاد عميد الأندية”.

وأضاف: “الاتحاد بطل الدوري السعودي ويستحق ذلك فهو قدم كل شئ خلال هذا الموسم والموضوع محسوم وقدم مباراة كبيرة أمام الفيحاء”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.

 


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