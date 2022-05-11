بندر الرزيحان: الهلال كبير آسيا والنصر في موقف مأساوي
أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان أن الهلال كبير آسيا وأن عميد الأندية هو نادي الاتحاد، مشيرًا لوقوع النصر في موقف مأساوي بين الناديين.
وقال “بندر” في حديثه: “النصر في وضع مأساوي وقع بين الهلال والاتحاد، فالهلال كبير آسيا والاتحاد عميد الأندية”.
وأضاف: “الاتحاد بطل الدوري السعودي ويستحق ذلك فهو قدم كل شئ خلال هذا الموسم والموضوع محسوم وقدم مباراة كبيرة أمام الفيحاء”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 بندر الرزيحان:
كبير آسيا الهلال وعميد الأندية الاتحاد وضعا النصر في موقف مأساوي .. والاتحاد هو بطل الدوري
الحصاد الرياضي …
@banderalrezohan pic.twitter.com/9Cq0cuLFDh
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 10, 2022
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