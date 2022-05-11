‏بالفيديو.. الشيخي: سيتم استدعاء أطراف للتأكد من صحة تسجيلات قضية حمدالله والبلوي

ماجد محمد(صدى):

أكد المختص في النزاعات الرياضية أحمد الشيخي، أن هناك أطراف سيتم استدعائها للتأكد من صحة التسجيلات الصوتية في قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي.

وقال أحمد الشيخي، أنه بعدما أنكر نادي الاتحاد صحة التسجيلات الصوتية فإن المادة الثامنة من لائحة الاحتراف وهي الشكاوى فهو يحق للجنة طلب حضور من ترى من أطراف الشكوى والاجتماع للإفادات ذات الصلة بموضوعها.

وأوضح الشيخي، أن ذلك يضم جميع المنسوبين في نادي النصر ونادي الاتحاد والوسيط المعني في الأمر واللاعب كذلك، فيما سيتم تأهيل خبراء للتأكد من صحة التسجيلات ومعاملة الخبير كشاهد، بحسب برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”.