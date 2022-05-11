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جمعية البر بحرمة توفر وظائف إدارية شاغرة

جمعية البر بحرمة توفر وظائف إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية البر بحرمة عن إتاحة وظائف إدارية لحملة الثانوية العامة فأعلى، وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل الآتية :

وأوضحت الجمعية أن المسميات الوظيفية هي :

الوظائف:1- مدير برامج:- خبرة في إدارة المشاريع.- يفضّل حصوله على شهادة PDM في إدارة المشاريع التنموية أو شهادة PMP في إدارة المشاريع.

2- مسؤول علاقات عامة وإعلام:- شهادة الثانوية العامة فما فوق.- لديه خبرة في وسائل الإعلام الجديد.

ولمعرفة باقي الشروط من خلال الرابط التالي : هنا 

وأفادت الجمعية بأن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/10/14هـ الموافق 2022/05/15م.
وأوضحت أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي : هنا  

 


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