هيئة الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل أداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، الاقتصاد، علوم الإحصاء أو الأداء)، محلل أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 10 مايو 2022م، ومُستمر حتى تاريخ 15 مايو 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع الهيئة العامة للطيران المدني .