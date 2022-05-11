الصحة: تسجيل 642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، عن تسجيل 642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 145 حالة ووفاة 4 حالات.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا757191 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 60 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 742927 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9108 حالة.

وأوصت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.