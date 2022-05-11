مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 1 % عند 13379 نقطة (-130 نقطة)، وسط تداولات بلغت 8.7 مليار ريال.

ووصلت بذلك خسائر المؤشر خلال جلسة أمس واليوم إلى نحو 3.4% ما يعادل 436 نقطة.

وتراجع سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” عند 107.20 ريال (-1 %) و123 ريالا (-3 %) على التوالي.

وأغلق سهم “أرامكو” على تراجع بنحو 1 % عند 45.50 ريال، وانخفضت أسهم “الإنماء” و”بنك الرياض” و”ساب” و”سابك للمغذيات” بنسب تراوح بين 2 و 4 %..

وهبط سهم “المواساة” بنحو 7 % عند 222.40 ريال، وتصدر سهم “أكسا التعاونية” تراجعات اليوم بأكثر من7% عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول 2022.

في المقابل، ارتفع سهم “صافولا” بأكثر من 2 % عند 36.80 ريال.