بالفيديو.. سبب كون الإمفتامين والحشيش الأكثر ضبطا في المملكة

الرياض(صدى):

قال مدير إدارة الدراسات والمعلومات في مكافحة المخدرات، الدكتور سليمان اللحيدان، سبب كون مادتي الإمفتامين والحشيش الأكثر ضبطا في المملكة.

وأضاف “اللحيدان” أن مروجو هذه الأنواع من المخدرات يدعون أن الإمفتامين والحشيش لا تضر ولا تسبب الإدمان، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد أن الحقيقة عكس ما يروج إليه المروجين لهذه المخدرات إذ تعد الأشد فتكا بالمدمن، كما أن أغلب من يتواجد في مجمعات إرادة للصحة النفسية يكونوا ممن يتعاطون هذه المواد المخدرة.