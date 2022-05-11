بالفيديو.. سبب كون الإمفتامين والحشيش الأكثر ضبطا في المملكة
قال مدير إدارة الدراسات والمعلومات في مكافحة المخدرات، الدكتور سليمان اللحيدان، سبب كون مادتي الإمفتامين والحشيش الأكثر ضبطا في المملكة.
وأضاف “اللحيدان” أن مروجو هذه الأنواع من المخدرات يدعون أن الإمفتامين والحشيش لا تضر ولا تسبب الإدمان، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.
وأكد أن الحقيقة عكس ما يروج إليه المروجين لهذه المخدرات إذ تعد الأشد فتكا بالمدمن، كما أن أغلب من يتواجد في مجمعات إرادة للصحة النفسية يكونوا ممن يتعاطون هذه المواد المخدرة.
فيديو | لماذا تعد مادتي الإمفتامين والحشيش الأكثر ضبطا في المملكة؟
الدكتور سليمان اللحيدان يجيب..#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/Wbw9MHFAb6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2022
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