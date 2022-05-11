  • الأربعاء 11 مايو

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شاهد.. العقيل يعلن عن موعد دخول فصل الصيف

شاهد.. العقيل يعلن عن موعد دخول فصل الصيف
الرياض(صدى):

كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل عن موعد دخول فصل الصيف، وحالة الطقس في الفترة الحالية.

قال عقل العقيل:”لا زلنا في فصل الربيع، وخلال العامين القادمين سنكون في فصل الشتاء وسنصوم رمضان في الشتاء”.

وأشار:”سيتأثر دخول فصل الصيف على حسب التاريخ الهجري، ولكن مواعيد فصل الصيف بالتاريخ الميلادي سيكون بعد شهر وأكثر وستكون درجات الحرارة حول معدلها”.


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