شاهد.. العقيل يعلن عن موعد دخول فصل الصيف

الرياض(صدى):

كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل عن موعد دخول فصل الصيف، وحالة الطقس في الفترة الحالية.

قال عقل العقيل:”لا زلنا في فصل الربيع، وخلال العامين القادمين سنكون في فصل الشتاء وسنصوم رمضان في الشتاء”.

وأشار:”سيتأثر دخول فصل الصيف على حسب التاريخ الهجري، ولكن مواعيد فصل الصيف بالتاريخ الميلادي سيكون بعد شهر وأكثر وستكون درجات الحرارة حول معدلها”.