الجابر بعد فوز الهلال: مبروك للمدرج الفخم

نواف السالم(صدى):

علق لاعب ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال سابقا، سامي الجابر، على فوز الهلال على نظيره الاتفاق بثنائية نظيفة.

وقال سامي الجابر:”مبروك للمدرج الفخم رغم الغيابات المؤثرة إلا أن شخصية الزعيم كانت حاضرة كما عودونا نجومنا ألف مبروك يازعيم”.

وكان الهلال فاز على نظيره الاتفاق بثنائية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن الفريق من حصاد أول أهدافه من خلال اللاعب علي البليهي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، وتمكن الهلال من إحراز الهدف الثاني من خلال اللاعب إيغالو في الدقيقة 51