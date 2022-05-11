شركة نيوم توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة نيوم عن توفر وظائف إدارية شاغرة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) للعمل في قسم التعليم.

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مُساعد إداري:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

– مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين والتواصل.

– تنفيذ المهام الإدارية والسكرتارية المطلوبة.

2- موظف استقبال:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

– مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين والتواصل.

– تنفيذ المهام الإدارية والسكرتارية المطلوبة

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، لافتة إلى طريقة التقديم من خلال المواقع.

1- مُساعد إداري:هنا

2- موظف استقبال:هنا