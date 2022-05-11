شركة نيوم توفر وظائف شاغرة
أعلنت شركة نيوم عن توفر وظائف إدارية شاغرة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) للعمل في قسم التعليم.
وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مُساعد إداري:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
– مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين والتواصل.
– تنفيذ المهام الإدارية والسكرتارية المطلوبة.
2- موظف استقبال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
– مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين والتواصل.
– تنفيذ المهام الإدارية والسكرتارية المطلوبة
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، لافتة إلى طريقة التقديم من خلال المواقع.
1- مُساعد إداري:هنا
2- موظف استقبال:هنا
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