  • الأربعاء 11 مايو

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شركة نيوم توفر وظائف شاغرة

شركة نيوم توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة نيوم عن توفر وظائف إدارية شاغرة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) للعمل في قسم التعليم.

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مُساعد إداري:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
– مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين والتواصل.
– تنفيذ المهام الإدارية والسكرتارية المطلوبة.

2- موظف استقبال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
– مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين والتواصل.
– تنفيذ المهام الإدارية والسكرتارية المطلوبة

 

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، لافتة إلى طريقة التقديم من خلال المواقع.

1- مُساعد إداري:هنا

2- موظف استقبال:هنا


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