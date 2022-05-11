8 أطعمة تغذي الأم وتزيد وزن الجنين خلال الحمل

أميرة خالد(صدى):

نصح خبراء التغذية بضرورة تناول عدد من الأطعمة الغذائية خلال فترة الحمل والتي تمد الأم والجنين بالعناصر الغذائية الكافية خلال الحمل، حيث يعتمد الجنين اعتماداً كلياً على الأم للحصول على احتياجاته الغذائية، وذلك لتجنّب إصابته بالأمراض وضمان زيادة وزنه بشكل طبيعي.

وتلك هي أبرز الأطعمة التي تغذّي الأم وتزيد من وزن الجنين أثناء الحمل:

1- “الأسماك”: تعد الأسماك غنية بالمواد الغذائية المفيدة لصحة الأم والجنين، كما تلعب دوراً هاماً في دعم تطور الجنين وزيادة وزنه بشكل طبيعي، فضلاً عن احتوائها على الأحماض الدهنية المعززة لنمو دماغ الطفل.

2- “الحليب”: ينصح الخبراء بتناول 200 – 500 ملليلتر على الأقل من الحليب يومياً أثناء فترة الحمل، لفوائده المتعددة على نمو الجنين وزيادة وزنه وتحسين صحة الأم ومنع إصابتها بهشاشة العظام.

3- “البيض” إذ يحتوي على كمية بروتينات تعوّض نقص اللحوم والأسماك في حالة النفور منها، فضلاً عن دوره الهام في تغذية الجنين وزيادة وزنه بشكل طبيعي.

4- “المكسرات”: وهي لا غنى عنها خلال فترة الحمل، لاحتوائها على العناصر الغذائية والزيوت الطبيعية التي تعمل على زيادة وزن الجنين وتحسين صحة الأم، إلى جانب الفاكهة المجففة كالمشمش والتين المجفف والقراصيا

5- “البطاطا الحلوة”: حيث تدعم تطوّر الجنين وزيادة وزنه أثناء الحمل، وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة مثل: “الحديد، والألياف، والبيتا كاروتين الذي يتحول لفيتامين A”.

6- “حبوب القمح الكاملة”: تساعد في زيادة وزن الجنين وتزويده بالعناصر الغذائية، مثل “الحديد، والسيلينيوم، والمغنيسيوم، والألياف”.

7- “البقوليات”: يُنصح بتناولها يومياً كبديل للحوم والأسماك في حالة النفور منها، فهي تعتبر مصدراً هاماً للحديد والبروتين والألياف والفولات والكالسيوم، إلى جانب الزنك الذي يقلل من خطر انخفاض وزن الطفل عند الولادة أو الولادة المبكرة.

8- “الزبادي”: يُنصح بتناوله يومياً لدوره في تحسين صحة الأمعاء والحد من الشعور بالحموضة والارتجاع، كما يساعد في زيادة وزن الجنين لاحتوائه على المعززات الحيوية “Probiotic”.