قرار بحرمان الاتفاق من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري

طلال الغامدي(صدى):

على خلفية تكدس عدد من الجماهير قبل مباراة الاتفاق والهلال في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، أصدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة بيانا توضيحيا.

وذكر البيان أنه “بناء على الإيضاح الوارد من إدارة الملعب وما تضمنه المحضر التنسيقي قبل المباراة والذي نص في أحد بنوده على عدم توزيع تذاكر مجانية في يوم المباراة، وحيث أن نادي الاتفاق قد خالف ذلك بإعلانه توزيع تذاكر مجانية للجماهير في يوم اللقاء إضافة لعدم توفيره العدد الكافي من المنظمين، فقد تقرر حرمان نادي الاتفاق من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري التابعة لاستراتيجية دعم الأندية الرياضة لهذه المباراة والبالغة مليون ريال.

كما تقرر توجيه إنذار لإدارة نادي الاتفاق لعدم التزامها بالخطوات التنظيمية المعتمدة.