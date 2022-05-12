أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.94747، العملة مقابل الريال الواحد 0.25335

– الدولار: 3.75110، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659

– درهم إماراتي: 1.02126، مقابل الريال الواحد 0.97918

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71378

– دينار أردني: 5.29076، مقابل الريال الواحد 0.18901

– دينار كويتي: 12.22203 مقابل الريال الواحد 0.08182

– دينار بحريني: 9.95124، مقابل الريال الواحد 0.10050

– الريال القطري: 1.03024، مقابل الريال الواحد 0.97065

-الدرهم المغربي: 0.37337مقابل الريال الواحد 2.68107

– الجنيه المصري: 0.20400، مقابل الريال الواحد 4.90139