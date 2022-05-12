عروسان يشعلان النار في جسديهما لإبهار الضيوف

أميرة خالد(صدى):

وثق “مقطع فيديو” لحظة إشعال عروسين النار في جسديهما في حفل زفافهما؛ من أجل إبهار الضيوف على طريقة أفلام “هوليوود”.

وتفصيلاً، فإن العروسين هما محترفا في أداء أداء الأعمال الجريئة والتقيا معا وهما يمارسان هذه الأعمال كمهنة في مجموعة من أفلام هوليوود.

وظهر العروسان في مقطع فيديو قاما بنشره والنار مشتعلا فيهما ويلوحان للضيوف ثم ركعا على الأرض، بينما أطفأ رجلان النيران المشتعلة بجسديهما بطفايات الحريق.

وحصد الفيديو تفاعلاً واسعًا على “تيك توك” معبرين عن انبهارهم بالفكرة، فيما حذر المصور من تقليدها لخطورتها.