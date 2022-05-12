مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على تراجع بنسبة 4.1 % عند 12835 نقطة (-544 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 10.2 مليار ريال.

وبإغلاق اليوم يعمق مؤشر السوق خسائره لتصل إلى أكثر من 980 نقطة في آخر أربع جلسات.

وكانت الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية قد شهدت تراجعا بعد بيانات التضخم التي أثارت مخاوف من الاستمرار في تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية.

وشهدت الجلسة هبوطا لأغلبية الأسهم المتداولة، يتقدمها سهم “مصرف الراجحي” المتراجع بأكثر من 6 % عند 100.20 ريال، وانخفض سهم “أرامكو” بنحو 2 % عند 44.70 ريال.

وأغلق سهم “سابك” على انخفاض بنحو 2 % عند 121 ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم نتائجها المالية للربع الأول والتي جاءت فوق متوسط توقعات المحللين.

وانخفضت أسهم “الأهلي السعودي” و”بنك الرياض” و”الإنماء” و”السعودي الفرنسي” و”العربي” و”ساب” و”موبايلي” و”بترورابغ” و”مجموعة تداول” و”معادن” و”المراعي” بين الـ 4 و10 %.