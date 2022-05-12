تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة الطائف

الطائف(صدى):

بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشاء هيئة لتطوير محافظة الطائف، المبني على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فقد صدر أمر سامٍ كريم بتشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعضوية كلٍ من:

ـ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود.

ـ صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد.

ـ معالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

ـ الأستاذ عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني.

ـ الدكتور خالد عمر عزام.

ـ ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.

وستعمل هيئة تطوير محافظة الطائف على تنسيق جهود القطاعات المعنية بتنمية المحافظة وإعداد السياسات والرؤى والخطط والدراسات، وتحفيز الاستثمار في عدة قطاعات منها الزراعي والسياحة الريفية، وتنمية القطاعات المختلفة ورفع جودة الحياة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المحافظة، وتنمية مكوناتها الطبيعية والسياحية والتراثية والثقافية.

وتعد محافظة الطائف البوابة الشرقية لمكة المكرمة، وتضم اثنين من مواقيت الإحرام، وتعد نقطة التقاء عدد من الطرق المتصلة، وتحتضن مواقع تراثية وتاريخية، ويعود تاريخ نشأتها إلى عصور ما قبل الميلاد.