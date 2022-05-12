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الحج توضح مدى إمكانية تنقل المعتمر القادم بين المدن بتأشيرة العمرة

الحج توضح مدى إمكانية تنقل المعتمر القادم بين المدن بتأشيرة العمرة
مكة المكرمة(صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، مدى أحقية القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة التنقل بين مدن المملكة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة: “مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 30 يوماً، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته”.

ويأتي ذلك رداً على سؤال متابع:”أنا من العراق هل أقدر أدخل مدن المملكة مثل الرياض و الدمام والمدن الأخرى فوراً وصولي إلى مطار بتأشيرة عمرة ؟ و تأشيرة لازم يكون كم يوم ؟”.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 22 دقيقة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 14 دقيقة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 دقائق

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