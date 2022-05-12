الحج توضح مدى إمكانية تنقل المعتمر القادم بين المدن بتأشيرة العمرة

مكة المكرمة(صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، مدى أحقية القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة التنقل بين مدن المملكة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة: “مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 30 يوماً، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته”.

ويأتي ذلك رداً على سؤال متابع:”أنا من العراق هل أقدر أدخل مدن المملكة مثل الرياض و الدمام والمدن الأخرى فوراً وصولي إلى مطار بتأشيرة عمرة ؟ و تأشيرة لازم يكون كم يوم ؟”.