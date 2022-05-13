مجموعة بن شيهون توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض، وتبوك، والقطيف.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محاسب عام، ممثل مبيعات، موظف مستودع، حارس أمن، مدير خدمة العملاء، فني خدمة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 11 مايو 2022م، ومستمرٌ حتى تاريخ 11 يونيو 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة بن شيهون المحدودة