هيئة تقويم التعليم والتدريب توفر وظائف شاغرة
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف (مراقبين وإدارية وهندسية) بعدة مدن بالمملكة.
وأوضحت هيئة التقويم أن المسميات الوظيفية كالتالي:
1- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة:
– أماكن العمل (الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية).
– يفضّل شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل.
2- أخصائي عمليات اعتماد:
– مكان العمل (الرياض).
– بكالوريوس: لغة انجليزية – إدارة اعمال. خبرة مهنية :من 1 الى 5 سنوات – اجادة اللغة الانجليزية.
3- أخصائي جودة:
– مكان العمل (الرياض).
– -بكالوريوس هندسة صناعية – ادارة جودة -إدارة اعمال. -خبرة مهنية 4 سنوات -إجادة اللغة الانجليزية.
4- أخصائي اعتماد:
– مكان العمل (الرياض).
– بكالوريوس: هندسة صناعية – إدارة الجودة – إدارة اعمال. خبرة مهنية: 4 سنوات – إجادة اللغة الإنجليزية، وغيرهم من المسميات الوظيفية .
وأفادت الهيئة بأن التقديم يكون من خلال الرابط .
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