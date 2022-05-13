هيئة تقويم التعليم والتدريب توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف (مراقبين وإدارية وهندسية) بعدة مدن بالمملكة.

وأوضحت هيئة التقويم أن المسميات الوظيفية كالتالي:

1- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة:

– أماكن العمل (الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية).

– يفضّل شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل.

2- أخصائي عمليات اعتماد:

– مكان العمل (الرياض).

– بكالوريوس: لغة انجليزية – إدارة اعمال. خبرة مهنية :من 1 الى 5 سنوات – اجادة اللغة الانجليزية.

3- أخصائي جودة:

– مكان العمل (الرياض).

– -بكالوريوس هندسة صناعية – ادارة جودة -إدارة اعمال. -خبرة مهنية 4 سنوات -إجادة اللغة الانجليزية.

4- أخصائي اعتماد:

– مكان العمل (الرياض).

– بكالوريوس: هندسة صناعية – إدارة الجودة – إدارة اعمال. خبرة مهنية: 4 سنوات – إجادة اللغة الإنجليزية، وغيرهم من المسميات الوظيفية .

وأفادت الهيئة بأن التقديم يكون من خلال الرابط .