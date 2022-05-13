تطبيقي اليوتيوب وتيك توك يشاركان البيانات الشخصية أكثر من غيرهما

وكالات(صدى):

كشفت دراسة حديثة، نشرتها شركة URL Genius في وقت سابق من العام الحالي، عن تطبيقين يقومان بجمع الكثير من البيانات عنك .

وأفادت الدراسة بتتبع اليوتيوب والتيك توك للبيانات الشخصية للمستخدمين أكثر من أي تطبيقات أخرى.

وقالت الدراسة :” أن موقع يوتيوب، المملوك لشركة غوغل، يجمع في الغالب البيانات الشخصية لأغراض خاصة، مثل تتبع سجل البحث على الإنترنت، أو حتى الموقع، وذلك لتقديم الإعلانات ذات الصلة”.

وأضافت :” أن تطبيق تيك توك، المملوك لشركة ByteDance الصينية العملاقة للتكنولوجيا، يسمح في الغالب لمتتبعي الطرف الثالث بجمع البيانات الشخصية”.

وأوضحت الدراسة أنه يمكن للطرف الثالث على تطبيق تيك توك بتتبع نشاطك على المواقع الأخرى حتى بعد مغادرة التطبيق.

والجدير بالذكر أن نطاقات الطرف الثالث هي غوغل وآبل وسناب، بالإضافة إلى AppsFlyer، وهي شركة تحليلات إعلانية تقيس أداء الحملات التسويقية على منصة التواصل الاجتماعي.

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