الصرامي: النصر خسر مع ماجد عبدالله وفاز بوجود ”حمدالله “

نواف السالم(صدى):

قارن الناقد الرياضي، سعود الصرامي، بين وضع النصر في ظل وجود لاعبه السابق ماجد عبدالله، وبين وضعه مع لاعب النصر السابق والاتحاد الحالي، عبدالرزاق حمدالله.

وقال “الصرامي”:”هل تعلم بأن النصر خسر من الرائد بوجود ماجد عبدالله أكثر من مرة رغم ظروف الرائد بين الصعود و الهبوط”، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.

وذكر أن النصر خسر من الرائد في دوري 1410هـ، كما خسر بهدف عام 1413هـ وماجد عبد الله لاعباً و مدرباً، في حين أن مباريات النصر و الرائد بوجود حمدالله كان الرائد يخسر بالخمسة أهداف.