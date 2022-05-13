”تعليم مكة“ يبدأ في استقبال طلبات ترشح شاغلي الوظائف التعليمية

مكة المكرمة(صدى):

بدأت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، في استقبال طلبات ترشح شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في مجال «موجه طلابي» .

وأكدت أن التقديم متاح أمام للمعلمين الحاصلين على درجة بكالوريوس في أحد التخصصات التربوية في مجال الدراسات النفسية أو الاجتماعية “علم النفس – الخدمة الاجتماعية -علم الاجتماع”.

وأشارت إلى أن التقديم متاح أيضا أمام للمعلمين الحاصلين على دبلوم بعد الدرجة الجامعية في التوجيه والإرشاد مدته عام إذا كان مؤهله في غير التخصصات السابقة، وكذلك للمعلمين الحاصلين على دورات تدريبية في التوجيه والإرشاد بعد الدرجة الجامعية.

كما تضمنت الشروط الحصول على دبلوم التوجيه والإرشاد خلال 3 سنوات من تاريخ التكليف للعمل الإرشادي، مشيرةً إلى اشتراط اختبار قياس في مجال التوجيه والإرشاد، فيما أكدت إدارة التعليم أن آخر موعد لرفع ملفات المرشحين ورقيا إلى مكتب التعليم الذي تقع المدرسة في دائرة إشرافه هو 20 شوال.