بالفيديو .. محام يوضح العقوبات المنتظرة لتكسير المجسمات الجمالية في مكة

مكة المكرمة(صدى):

أوضح محامي ومستشار قانوني، بندر العمودي، العقوبات المنتظرة على من شارك في تكسير المجسمات الجمالية في ممشى تم افتتاحه قبل شهر في مكة المكرمة.

وأضاف أن نظام حماية الممتلكات العامة يقر بعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عامين والغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وإصلاح الأضرار، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن العقوبة تشمل إصلاح الأضرار ونشر الأحكام القضائية على نفقة المخالف، داعيا الجميع إلى المشاركة في حملات التوعية المجتمعية.