ميسي يعلق على زيارته لجدة

نواف السالم(صدى):

أعرب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن سعادته الكبيرة بزيارته مدينة جدة، مؤكداً بأنه لن ينسى هذه التجربة.

وقال ليونيل ميسي عبر “إنستقرام”: “لقد استمتعت بوقتي في مدينة جدة، منطقة البلد أبهرتني كثيراً، هي مكان تاريخي جميل يجمع بين السحر والتراث ويقدم لك تجربة لا تُنسى”.

وكانت مساعدة وزير السياحة، الأميرة هيفاء محمد آل سعود، قد استضافت يوم (الثلاثاء) الماضي، نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال جولته في جدة التاريخية، فيما أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب أن ميسي أصبح سفيرًا للسياحة السعودية