دراسة تحذر الرجال من الإفراط في تناول القهوة

أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة ترومسو النرويجية، أن الإفراط في تناول القهوة يومياً، يؤثر على مستوى الكوليسترول لدى الرجال أكثر من النساء.

وأشارت الدراسة إلى أن القهوة تسبب خللاً في مستويات الكوليسترول بنوعيه HDL وLDL، الأمر الذي يعرّض الرجال إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأفاد الباحثون أن تناول 3 إلى 5 أكواب من القهوة يومياً يرتبط بارتفاع مستوى الكوليسترول الكلّي لدى الرجال مقارنة بالنساء، محذرة الرجال من الإفراط في تناولها لتجنّب المخاطر الصحية