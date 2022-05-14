جمال عارف بعد تعديل موعد الجولات المتبقية: الأندية ستتضرر كثيرًا

طلال الغامدي(صدى):

علق الإعلامي الرياضي جمال عارف على إعلان لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد إقامة الجولات من 27 إلى 30 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عارف: أتمنى لأن يعاد النظر في جدولة الدوري الجديد من قبل الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين خصوصا وأن الأندية ستتضرر كثيرا.

وأضاف: جميل أن تتدارك رابطة دوري المحترفين الخطأ قبل أن يتسبب في ضرر الأندية كون الرابطة هي صوت الأندية.

يذكر أن لجنة المسابقات أعلنت أن هذا التعديل جاء بناءً على قرار وزارة الرياضة القاضي بتعليق جميع الأنشطة الرياضية بالمملكة حتى يوم الإثنين المقبل، لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية أمس الجمعة.

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