غموض في العثور على جثة شاب متعفنة

القاهرة(صدى):

عثرت السلطات المصرية، على جثة متعفنة لشاب داخل شقته في ظروف غامضة.

وكانت الشرطة تلقت بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة داخل إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال لموقع البلاغ تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبيًن أن الجثة في حاله تعفن.

وفتحت الشرطة التحقيق كما تم، استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة للعقار المقيم به الشاب المتوفى تمهيدًا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.