جستنيه: تغيير مواعيد بقية الجولات يثير التعجب!

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على إعلان لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد إقامة الجولات من 27 إلى 30 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جستنيه: تأجيل الجولة 27 المبرر مقبول ومقدر من الكل، لكن تغيير مواعيد بقية الجولات يثير علامات استفهام وتعجب كبيرة خاصة أن جهة الاختصاص لم توضح الأسباب.

وتابع: مادام أنها قادرة على إجراء هذا التغيير، والتعديل، لماذا لم تقم به مبكراً بدلاً من ضغط بدني ونفسي واجهه أكثر من فريق بسبب مشاركاتهم الخارجية.

يذكر أن لجنة المسابقات أعلنت أن هذا التعديل جاء بناءً على قرار وزارة الرياضة القاضي بتعليق جميع الأنشطة الرياضية بالمملكة حتى يوم الإثنين المقبل، لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية أمس الجمعة.