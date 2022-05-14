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مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون توفر وظيفة إدارية شاغرة

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون توفر وظيفة إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– سكرتير.

الشروط:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، إدارة المستشفيات، الإدارة العامة، السكرتارية التنفيذية) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين لحملة الدبلوم ولحملة البكالوريوس لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأوضحت المستشفى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال رابط الموقع من هنا .


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