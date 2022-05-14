مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون توفر وظيفة إدارية شاغرة
كشفت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– سكرتير.
الشروط:
1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، إدارة المستشفيات، الإدارة العامة، السكرتارية التنفيذية) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين لحملة الدبلوم ولحملة البكالوريوس لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وأوضحت المستشفى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال رابط الموقع من هنا .
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