المسند: نشاط في الرياح يثير الغبار على بعض المناطق

الرياض(صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه ‏متوقع اليوم السبت، أن تنشط الرياح الشمالية وقد تثير الغبار على أجزاء واسعة من دول الخليج.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أن ذلك يشمل المنطقة الشرقية وأجزاء من الوسطى، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وجنوبي العراق.

‏وعلى جانب آخر، أشار إلى أن الشمس تدخل فلكياً برج الثور Taurus، فيما عادة العواصف الرملية تخف في نهاية شهر مايو، عدا الشرقية حتى منتصف يوليو تقريباً، وجازان حتى منتصف شهر أغسطس.