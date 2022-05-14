«الصحة»: تسجيل 434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 263 حالة ووفاة 3 حالات.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا 758795 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 63 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 743572 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9114 حالة.

وأوصت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.