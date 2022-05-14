نشر : منذ 59 دقيقة : 1٬135 2 أخبار المجتمع الدوسري يحتفل بزواجه بمدينة الرياض عبدالله الغامدي(صدى): احتفل الشاب معجب بن بدر الدوسري، بزواجه، مساء أمس الجمعة ، بمدينة الرياض وسط حضور عدد من الأصدقاء والزملاء وأقارب العروسين، الذين قدموا التهاني للعريس. صحيفة صدى تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 42 دقيقة
ماشاء الله،
مبرووووووووووووووووووووووك،
نهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 40 دقيقة
ماشاء الله،
مبرووووووووووووووووووووووك،
نهنئ العروسين، ونتمنى لهما حياة سعيدة.