الدوسري يحتفل بزواجه بمدينة الرياض

عبدالله الغامدي(صدى):

احتفل الشاب معجب بن بدر الدوسري، بزواجه، مساء أمس الجمعة ، بمدينة الرياض وسط حضور عدد من الأصدقاء والزملاء وأقارب العروسين، الذين قدموا التهاني للعريس.

صحيفة صدى تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.