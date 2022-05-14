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الدوسري يحتفل بزواجه بمدينة الرياض

الدوسري يحتفل بزواجه بمدينة الرياض
عبدالله الغامدي(صدى):

احتفل الشاب معجب بن بدر الدوسري، بزواجه،  مساء أمس الجمعة ، بمدينة الرياض وسط حضور عدد من الأصدقاء والزملاء وأقارب العروسين، الذين قدموا التهاني للعريس.

صحيفة صدى تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 42 دقيقة

ماشاء الله،
مبرووووووووووووووووووووووك،
نهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.

[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 40 دقيقة

ماشاء الله،
مبرووووووووووووووووووووووك،
نهنئ العروسين، ونتمنى لهما حياة سعيدة.

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