المسحل: حضور ولي العهد نهائي كأس خادم الحرمين مصدر فخر واعتزاز

نواف السالم(صدى):

عقب رئيس اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، على حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي “2021 – 2022” بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقال ياسر المسحل: “الرعاية الكريمة من والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مصدر فخر واعتزاز لكل الرياضيين، وامتداد للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- أناب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لحضور المباراة النهائية، المقرر لها مساء الخميس المقبل، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.