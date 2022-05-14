شاهد.. قصة تغير حياة أسرة بعد احتضانها ليتيمة 

عادل الحربي(صدى):

روت نورة الداود الأم المحتضنة للفتاة أمل سلمان، قصة تغير حياة أسرتها بعد احتضانها ليتيمة.

وقالت نورة الداود:”احتضنت أمل وبعد أربع سنوات من احتضانها في الشهر نفسه الذي أدخلتها التمهيدي كان نفس الشهر الذي حملت فيه بدون أي تدخل طبي”.

وأشارت:”عندي 3 أطفال من الإنجاب”، فيما أوضحت أمل أن علاقتها كانت جيدة بوالدتها وأنها فخورة بها بسبب أنها تعاملها نفس معاملة إخوانها.

وتابعت أمل، أن والدتها كانت تحرص على دراستها وأن تكون فخورة بنفسها.