النمر يكشف عن مخاطر 4 أنواع من المنشطات الرياضية 

أميرة خالد(صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن وزارة الصحة وجميع الأطباء يحذرون من المنشطات الرياضية، ليس في المملكة فحسب.

وأوضح خالد النمر، أن هناك 4 أنواع من المنشطات الرياضية، منها هرمونات بناءة الستيرويدية و هرمون الذكورة التستوستيرون ومشتقاته.

وأبان أن أنواع المنشطات الرياضية تشمل الكرياتين، وهو جزء من بروتين العضلات، كما تشمل مشروبات الطاقة، والمشتقات الهرمونية التي ترفع أداء العضلات.