النمر يكشف عن مخاطر 4 أنواع من المنشطات الرياضية
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن وزارة الصحة وجميع الأطباء يحذرون من المنشطات الرياضية، ليس في المملكة فحسب.
وأوضح خالد النمر، أن هناك 4 أنواع من المنشطات الرياضية، منها هرمونات بناءة الستيرويدية و هرمون الذكورة التستوستيرون ومشتقاته.
وأبان أن أنواع المنشطات الرياضية تشمل الكرياتين، وهو جزء من بروتين العضلات، كما تشمل مشروبات الطاقة، والمشتقات الهرمونية التي ترفع أداء العضلات.
فيديو | تعرف على مخاطر 4 أنواع من المنشطات والحبوب الرياضية على الصحة مع الدكتور خالد النمر#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/k9JvzfP5YK
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 14, 2022
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