رئيس المسابقات: الجدولة الجديدة أفضل خيار لضمان عدالة المنافسة

نواف السالم(صدى):

صرح أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات، بأن الجدولة الجديدة للجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كانت أفضل خيار لضمان عدالة المنافسة.

وقال الراشد: لم نستطع لعب الجولة 27 الثلاثاء بسبب إقامة نهائي كأس الملك الخميس، مضيفا: سيتم إعادة النظر في تحديد موعد جديد لانطلاق الدوري القادم بدل 11 أغسطس 2022 .

يذكر أن لجنة المسابقات قد قررت تعديل مواعيد إقامة الجولات من الـ27 إلى الـ30 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بناء على قرار وزارة الرياضة القاضي بتعليق جميع الأنشطة الرياضية بالمملكة حتى يوم الاثنين 16 مايو 2022م؛ لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة -رحمه الله-.