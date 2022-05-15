الجماز يصف مهاجمي قرار تغيير موعد الكلاسيكو بالحمقى

طلال الغامدي(صدى):

استنكر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، مهاجمي قرار تأجيل كلاسيكو الاتحاد والهلال، بعد قرار وزارة الرياضة إيقاف المنافسات الرياضية في المملكة حتى الثلاثاء القادم حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وقال الجماز: الحمقى يريدون أن يلعب الهلال الكلاسيكو الثلاثاء والخميس نهائي كأس الملك، سعيد أخو مبارك، كلهم نفس الطينة ونفس الحلطمة.

يذكر أن أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات، صرح في وقت سابق بأن الجدولة الجديدة للجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كانت أفضل خيار لضمان عدالة المنافسة، قائلا: لم نستطع لعب الجولة 27 الثلاثاء بسبب إقامة نهائي كأس الملك الخميس.