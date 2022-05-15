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صحة الرياض تُنفّذ 3432 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الرياض تُنفّذ 3432 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سعيد العجل(صدى):

نفّذت صحة الرياض 3432 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 2022/5/7 م حتى 13/ 5 / 2022م , بهدف التأكد من الإلتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وشملت الجولات 300 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة ( 49 مستشفى خاص و 251 مستشفى حكومي) ، و 332 زيارة للمراكز الحكومية و 1341 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1459 زيارة للصيدليات.

 


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