كيفية معرفة تعرض طرمبة مياه السيارة للتلف

أميرة خالد(صدى):

يرتكز المحرك على العديد من القطع الميكانيكية والكهربائية لعمله بكفاءة عالية، وتعد طرمبة المياه أحد أبرز هذه القطع، حيث تعمل على تدوير المياه وضخ سائل التبريد بشكل مستمر للمحرك، مما يحافظ على ثبات درجة الحرارة داخل المحرك.

ويؤدي تعرض طرمبة المياه للتلف إلى ارتفاع كبير لدرجة حرارة المحرك، مما يجلب العديد من المشاكل والأعطال له، فيما هناك طريقة بسيطة للتأكد من تعرض الطرمبة للتلف، من خلال: قم بإيقاف سيارتك ليلاً على أرضية خرسانية نظيفة، وإن لم تتمكن من ذلك ضع قطعة من الورق الفاتح اللون تحت المحرك مباشرة.

وفي الصباح وقبل تشغيل السيارة افحص الأرضية تحت المحرك جيداً، فإذا وجدت الأرض أو قطعة الورق مبتلة، فهذا يدل على وجود تسريب من مكان ما، لكن للتأكد من أن التسريب من المضخة يجب ملاحظة لون السائل، إذا كان السائل أخضر أو أزرق فهذا يدل على لون مياه التبريد، وأن التسريب من المضخة.

وبعد ذلك، قم بفحص مضخة المياه جيداً، فإذا وجدت قطرات من المياه أو رأيت تنقيط صغير، فهذا يدل على وجود تسريب من المضخة، ثم قم بفتح الغطاء الأمامي، ثم قم بتشغيل المحرك، فإذا سمعت صوت صرير منخفض، فهذا يدل أن حالة مضخة المياه حرجة، بينما يمكن كذلك التأكد من وجود مشكلة بالمضخة من التحقق من حالة اسطوانة مضخة المياه، وذلك بهزّ الأسطوانة، فإذا كانت غير ثابتة، فإنها تحتاج إلى تغيير.