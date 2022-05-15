مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 2.5 % مغلقا عند 13149 نقطة (+ 314 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.8 مليار ريال.

وكان مؤشر السوق قد سجل خلال الجلسات الـ4 الماضية انخفاضا بنحو 1000 نقطة.

وسجل سهم “أرامكو السعودية” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 42.35 ريال (+ 4 %)، وسط تداولات بلغت نحو 16.4 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن النتائج المالية للربع الأول 2022 محققة أرباحا بقيمة 143 مليار ريال (بعد خصم حقوق الأقلية)، وتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.32 ريال للسهم، كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل 10 أسهم.

وصعد سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 4 % عند 103.90 ريال، وأغلق سهم “سابك” عند 123 ريالا (+ 2 %).

وأنهت أسهم “بنك الرياض” و”بنك البلاد” و”معادن” و”ساب” و”المراعي” و”العربي الوطني” و”جرير” و”اللجين” و”استثمار”، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و8 %.

وتصدر سهم “صادرات” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 66.60 ريال.

في المقابل، تصدر سهم “الكثيري” تراجعات اليوم بنسبة 4 %، وكانت الشركة قد أعلنت عن تسجيل خسائر للربع الأول بقيمة 2.1 مليون ريال.