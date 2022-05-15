استعادة أراضي حكومية على مساحة 15 ألف متر مربع في جدة

جدة(صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة استعادة أراضي حكومية على مساحة تقدر بنحو 15 ألف مترمربع بنطاق بلدية طيبة الفرعية.

وأظهر مقطع فيديو متداول المأذون الشرعي خالد خليفة، وهو يطلق بشكل طريف تعليقات بطريقة كوميدية أثناء حديثه مع العروس، وفقا لـ”العربية”.

وأشارت إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.