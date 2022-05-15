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سوموديكا: النصر ضيع الوقت ولاعبيه يتباكون

سوموديكا: النصر ضيع الوقت ولاعبيه يتباكون
نواف السالم(صدى):

 

علق ماريوس سوموديكا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على المباراة التي أقيمت بين فريقه أمام نظيره النصر.

وقال سوموديكا : “حللّوا المباراة وشاهدوا كم دخلت سيارة الإسعاف في الميدان؟ وكم ضيع النصر من الوقت، حتى تتأكدوا أن النصر يهاب الشباب، وبعدما أصبحت النتيجة 4-2، بدأنا نشاهد لاعبي النصر يتباكون”.

جدير بالذكر أن فريق الشباب خسر مباراته أمام فريق النصر بنتيجة (2-4)، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4217 ] نشر منذ 58 دقيقة

المدربين عندنا صارت وظيفتهم تبرير خسايرهم توجيه السخرية للمنافسين لارضاء مسيري انديتهم والله يضحكون علينا هم واللاعبين المحترفين . وش هامهم المدربين واللاعبين ان خسروا ومشوهم بيدفعون لهم شرط جزائي وهم صاغرين ولا فكروا فيك تمشيهم والا تقعدهم لاقينن ناس ماغير تكع وان فازوا وحققوا بطولة اخذوا مكافآت فوق مستحقاتهم . يا امة ضحك….

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 14 دقيقة

يتباكون وهو راقعين فريقك باربعه و ضيعوا مثلها

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 13 دقيقة

لك من اسمك نصيب
سمنديقى = سوموديكا

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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