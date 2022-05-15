سوموديكا: النصر ضيع الوقت ولاعبيه يتباكون

نواف السالم(صدى):

علق ماريوس سوموديكا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على المباراة التي أقيمت بين فريقه أمام نظيره النصر.

وقال سوموديكا : “حللّوا المباراة وشاهدوا كم دخلت سيارة الإسعاف في الميدان؟ وكم ضيع النصر من الوقت، حتى تتأكدوا أن النصر يهاب الشباب، وبعدما أصبحت النتيجة 4-2، بدأنا نشاهد لاعبي النصر يتباكون”.

جدير بالذكر أن فريق الشباب خسر مباراته أمام فريق النصر بنتيجة (2-4)، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.