سوموديكا: النصر ضيع الوقت ولاعبيه يتباكون
علق ماريوس سوموديكا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على المباراة التي أقيمت بين فريقه أمام نظيره النصر.
وقال سوموديكا : “حللّوا المباراة وشاهدوا كم دخلت سيارة الإسعاف في الميدان؟ وكم ضيع النصر من الوقت، حتى تتأكدوا أن النصر يهاب الشباب، وبعدما أصبحت النتيجة 4-2، بدأنا نشاهد لاعبي النصر يتباكون”.
جدير بالذكر أن فريق الشباب خسر مباراته أمام فريق النصر بنتيجة (2-4)، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 4217 ] نشر منذ 58 دقيقة
المدربين عندنا صارت وظيفتهم تبرير خسايرهم توجيه السخرية للمنافسين لارضاء مسيري انديتهم والله يضحكون علينا هم واللاعبين المحترفين . وش هامهم المدربين واللاعبين ان خسروا ومشوهم بيدفعون لهم شرط جزائي وهم صاغرين ولا فكروا فيك تمشيهم والا تقعدهم لاقينن ناس ماغير تكع وان فازوا وحققوا بطولة اخذوا مكافآت فوق مستحقاتهم . يا امة ضحك….
نصراوي واقعي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 14 دقيقة
يتباكون وهو راقعين فريقك باربعه و ضيعوا مثلها
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
نصراوي واقعي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 13 دقيقة
لك من اسمك نصيب
سمنديقى = سوموديكا
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه