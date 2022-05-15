بالفيديو والصور.. خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة

جدة(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الأحد 14 شوال 1443هـ الموافق 15 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

وقد وجه – أيده الله – خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر – حفظه الله – عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.