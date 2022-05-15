بالفيديو والصور.. خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الأحد 14 شوال 1443هـ الموافق 15 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.
وقد وجه – أيده الله – خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر – حفظه الله – عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.
#فيديو | #الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.#واس pic.twitter.com/xuMMb6fTPk
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 15, 2022
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