مستجدات قضية فتيات «تيك توك»

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة المصرية حكمها بعدم الاختصاص والإحالة لجنح النقض الاقتصادية في طعون فتيات تطبيق تيك توك، وهن مودة الأدهم، شيري هانم وزمردة وأخريات عن أحكام استئناف القاهرة الاقتصادية.

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخريات، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهن بالاتجار فى البشر.

وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق في بثٍ مرئي مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما.